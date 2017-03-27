Как провести новую рабочую неделю интересно, какие культурные события не пропустить и где обязательно побывать, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

В театре музкомедии в 19:00 покажут драму о любви и предательстве "Мастер и Маргарита", постановкой которой занимался главный режиссер театра на "Юго-Западе" Валерий Белякович. Зрителей обещают перенести в старую Москву 30-х годов со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Пришедших ждут танцы, роскошные костюмы, лазерное шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров.

Вторник

В рамках внеконкурсной программы Межрегиональной молодежной выставки "Аз. Арт – Сибирь" откроется экспозиция "Таинство вещи". Мероприятие начнется в 15:00 и пройдет в павильоне современного искусства "Открытое небо". Свои работы – пейзажи и натюрморты – представит Виктория Болотова.

Среда

29 марта в краевой столице стартует "Аз.Арт. Сибирь – 2017" – крупнейшая биеннале, которая проводится в Барнауле с 2004 года. В ее рамках пройдут различные выставки, встречи с известными художниками, искусствоведческая конференция и многое другое.

Так, в среду с 12:00 до 15:30 в АлтГТУ (Димитрова,73) пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция "Художественная культура Сибири и сопредельных территорий: страницы прошлого и современность", а в 16:00 в выставочном зале музея "Город" состоится торжественное открытие самой биеннале.

В 19:00 в "Пионер Синема" можно будет принять участие в игре "60 секунд " в формате "вопрос-ответ". Людей разделят на команды по 6 человек, после группы должны найти правильное решение за одну минуту. Подробности можно узнать по телефону: +7 (913)-705-55-95.

В Молодежном театре покажут трагикомедию "Обыкновенное чудо", а на экспериментальной сцене театра драмы – поэму "Москва-Петушки".

Четверг

30 марта в Государственном художественном музее Алтайского края откроется персональная выставка "Встречное движение" председателя Новокузнецкого городского отделения "Союз художников России", известного художника-монументалиста, живописца и графика Александра Васильевича Суслова, который, ко всему прочему, еще является председателем регионального конкурсного жюри проекта "Аз. Арт. Сибирь – 2017".

В галерее "Бандероль" предлагают отпраздновать день рождения Ван Гога. Здесь откроется сборная выставка работ, на создание которых авторов побудило творчество знаменитого живописца, а также пройдет мастер-класс барнаульской художницы Евгении Октябрь. Она наглядно покажет, как мастер создавал свои шедевры и что особенного в его технике. После программы гостям предлагают чай с десертом. Предварительно записаться можно по телефону: +7(913)-260-69-95.

В 18:30 в Молодежном театре Алтая начнется творческий вечер памяти народного артиста РФ Валерия Золотухина. Вместе с артистами МТА перед зрителями выступят представители Московского театра на Таганке, заслуженные артисты РФ Валерий Черняев и Любовь Чиркова, Ирина Линдт и Иван Золотухин, артистка театра и кино Анна Багмет. Вечер пройдет в сопровождении живой музыки в исполнении музыкантов Культурного Фонда Валерия Золотухина.

В театре драмы покажут фантазию "Блудный сын" по мотивам киноповести Василия Шукшина "Калина красная".

Пятница

Закончить рабочую неделю можно в театре драмы на лирической комедии "Два старых краба с нежным панцирем".