Фото: chaikovskie.ru

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают жителей Алтайского края о скором старте сезона активности клещей.

"Первые активные клещи ежегодно регистрируются во второй-третьей декаде марта в предгорных районах края и южной лесостепи (окрестности Рубцовска, Бийска, в Чарышском, Алтайском, Солонешенском, Краснощековском, Советском, Смоленском и других районах). По состоянию на 24.03.2017 обращений по случаю присасывания клещей от жителей края не зарегистрировано", – отмечают в краевом управлении надзорного ведомства.

Читайте также: Где живут клещи и как они нападают на людей?

Между тем напомним, что в соседней Республике Алтай клещевой сезон уже начался — факт первого присасывания опасного членистоногого был выявлен еще 7 марта.

Специалисты Роспотребнадзора призывают граждан не забывать об осторожности, использовать возможность вакцинации против клещевого энцефалита и сразу же обращаться за помощью к медикам.