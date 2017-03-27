Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера "Украина", который сейчас находится в акватории судостроительного завода в Николаеве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание "НикВести".

Как сообщается, все вооружение перед продажей будет снято с крейсера. Продавать будут только корпус и турбины. Как пишет издание, это востребованный товар.

Вырученных денег хватит на компенсацию зарплат работников судостроительного завода. "Укроборонпром" и Министерство обороны Украины уже поддержали идею продажи.

Ракетный крейсер "Украина" (изначально "Комсомолец", с 23 марта 1985 г. по 20 марта 1993 г. "Адмирал Флота Лобов") — советский и украинский военный ракетный крейсер, четвёртый корабль проекта 1164 "Атлант", входит в состав Военно-морских сил Украины. Он был разработан Северным конструкторским бюро в Ленинграде. Летом 1984 года началось строительство корабля на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве по заказу Военно-морского флота СССР.