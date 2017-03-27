Фото: opennov.ru

Постановление о введении дополнительных ограничений для начинающих водителей подписал глава федерального правительства Дмитрий Медведев.

Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров. Новые правила затрагивают водителей со стажем менее двух лет и касаются вопросов, связанных с буксировкой транспортных средств, перевозкой пассажиров на мотоциклах, мопедах и мотороллерах, а также управлением автомобилями, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Читайте также: Предупреждающие знаки на машинах планируют сделать обязательными

"В случае отсутствия на транспортных средствах, управляемых водителями со стажем вождения менее двух лет, обязательного опознавательного знака "Начинающий водитель" предусматривается запрет эксплуатации таких транспортных средств, позволяющий реализовать механизм административной ответственности за это нарушение", – также сказано в пояснительной записке к постановлению.

Комплекс принятых решений призван снизить аварийность на российских дорогах с участием начинающих водителей.