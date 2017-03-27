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Глава федерального правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России изменен порядок замены и выдачи водительских удостоверений.
"Полномочиями по приёму документов о выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений взамен ранее выданных, выдаче международных водительских удостоверений наделены многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг", – говорится в пояснительной записке к документу.
Отметим, что до последнего времени водительские права выдавали только подразделения ГИБДД.
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Также правительственное постановление уточняет практику замены водительских прав до истечения срока их действия. Новые правила позволяют водителям, предоставившим медицинское заключение, получить новое удостоверение на десять лет. В данный момент изначально установленный период не подлежит изменению.
Кроме того, в документе идет речь о процедуре обмена иностранных водительских прав на российские.
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