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Европейский вещательный союз (EBU) воюет за то, чтобы российская участница смогла выступить в этом году на песенном конкурсе "Евровидение-2017". Об этом пишет РБК, ссылаясь на интервью главы оргкомитета мероприятия Франка-Дитера Фрайлинга, которое он дал газете Der Tagesspiegel.

По словам Франка-Дитера Фрайлинга, пока украинская сторона не дала ответ по этому вопросу. Между тем глава оргкомитета заявил, что EBU должен соблюдать законодательство Украины. Но ранее на Украине подчеркнули, что ждут всех участников этого конкурса. Также Фрайлинг заявил, что Киев не принял окончательного решения по поводу участия в "Евровидении" Юлии Самойловой.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , СБУ Украины не хочет пускать российскую певицу в страну. Самойловой запрещен въезд на Украину из-за выступления девушки в Крыму на фестивале "Мир спорта и добра", которое расценили как нарушение права на пересечение границы Украины.