Фото: vk.com/barneos22

Аварийные службы начали работы на месте провала асфальта, произошедшего утром 27 марта на улице Антона Петрова в Барнауле.

Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Процесс пошёл, провал асфальта устраняют", – написал автор заметки, выложив в сеть фото с места событий.

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Напомним, что в глубокий провал сегодня угодил автомобиль, застряв в образовавшейся яме передним правым колесом.

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