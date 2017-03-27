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Перевод часов: как жители Алтайского края оценивают летнее время год спустя

, ИА "Амител"
Вспоминаем, зачем в Алтайском крае перевели время на час вперед и как теперь с этим мы живем

Фото: pobedpix.com

В ночь на 27 марта 2016 года Алтайский край перевел время на час вперед. С этого момента наш регион на час увеличил разницу с Москвой, но зато вернулся к привычному времени.

История вопроса

21 июля 2014 года в России был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени" № 248-ФЗ, в соответствии с которым стрелки часов были переведены на один час назад, на так называемое "зимнее время". Если в центральной части России к этому событию отнеслись положительно, то для многих других регионов нашей необъятной родины это решение оказалось крайне неудобным. В частности, в Алтайском крае светать начало непривычно рано — в 4 утра, темнеет на улицах тоже слишком рано. Жители региона заявили, что у них украли время.

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Украденное время

"Мне нынешнее время очень неудобно", — категорично высказалась депутат краевого Заксобрания, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению (фракция "Единая Россия") Стелла Штань. – Я и без того рано встаю и поздно ложусь спать, и мне бы хотелось вставать в нормальном режиме. Так что я лично испытываю сильный дискомфорт".

А ученые заявили, что это не просто непривычно, а вредно. Так, алтайский ученый, доцент АлтГТУ Александр Каплинский обосновал, что переход на зимнее время лишил жителей Алтайского края возможности полноценного вечернего отдыха, а сельчанам и садоводам создал большие проблемы.

"И если 22 июня заход солнца наступит теперь в 21 час, то 12 августа – в 20 часов, 7 сентября – уже в 19 часов, а 2 октября – в 18 часов, и возможностей использовать светлое время после работы хотя бы для множества дел на садовых участках, особенно в сезон сбора урожая и подготовки к зиме, у работающего населения уже не будет, тем более что до них надо еще успеть добраться через городские пробки. Кто, спрашивается, от этого выиграет?" – задавал вопрос в 2015 году ученый.

Такого же мнения придерживалась и кандидат медицинских наук, доцент кафедры Ростовского государственного медицинского университета Юлия Епихина:  "Введя в стране режим "вечнозимнего" времени, мы пришли к тому, что на протяжении шести месяцев в году (с апреля по сентябрь) рассветы сместились на один час назад на очень раннее время. Это привело к более раннему пробуждению — в апреле в 6 утра, в мае в 5 утра, в июле — в 4 утра.

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Даже если мы сделаем какую-то домашнюю работу или проведём это время за поливом грядок, то получается, что к 9 утра — началу рабочего дня — мы уже отработали как минимум 3 часа и частично устали, а при шестичасовом рабочем дне к 12:00 мы уже должны идти домой! Абсурдно! Так зачем же нам "зимнее" время, которое, наоборот, не добавило, а отобрало активный светлый час? Зачем сократили светлое вечернее время, не оставив нам ничего на активный, укрепляющий здоровье отдых на свежем воздухе или на работу на дачном участке.

Не лучше обстоит дело с "зимним" временем и зимой: света мы все равно не видим: "Даже с переводом часов на один час назад мы не стали просыпаться с рассветом, так как восход солнца минимум происходит зимой в 8:30, а чтобы проснуться, собраться на работу и доехать до неё, мы должны встать за 1 или 2 часа до рассвета. Ложимся спать в темноте, спим в темноте и просыпаемся в темноте. Где же здесь этот светлый час?"

Жители Алтайского края опубликовали петицию к губернатору в сети. И в ночь на 27 марта в нашем регионе перевели стрелки часов на час вперед.

Спустя год: мнения жителей Алтайского края

"Меня сегодняшнее время абсолютно устраивает. Например, сейчас, весной, я приезжаю домой с работы еще засветло и даже успеваю погулять с ребенком. А летом так вообще красота — успеваем съездить на дачу, погулять, поиграть. Как вспомню, что было два года назад, вздрагиваю. С работы возвращаешься летом — уже темно. С утра солнце бьет в глаза в три часа ночи. Ни выспаться, ни погулять. А гулять когда? Тоже утром перед садиком, часов в 6? Абсурд. Очень неприятно было", – рассказывает жительница Барнаула Ольга Ч.

"Проблема в том, что поздней осенью и зимой утром солнце теперь встает очень поздно. Приходишь к 9 на работу, а за окном ночь. Выходишь с работы — за окном опять ночь. В таком состоянии живешь несколько месяцев, возникает депрессия. К тому же фактически из-за перевода часов у нас украли час сна. Я, например, всю эту зиму не высыпался и чувствовал себя по утрам очень плохо. Мне намного проще для здоровья было на летнем времени. К тому же из-за того, что разница с Москвой стала 4 часа, мне, как болельщику, стало неудобно смотреть прямые трансляции по телевизору. Матчи чемпионата страны по футболу в Барнауле теперь идут практически ночью", – негодует Вячеслав К.

"Меня, конечно, устраивает больше нынешнее время. Хоть я и привык рано вставать, с утра огород пролил, картошечку протяпал, но вечером света позапрошлым летом мне не хватало. Вечером с работы идешь — уже сумерки. Скотину надо накормить, по хозяйству что-то еще поделать. А темно — неудобно. Сейчас гораздо удобнее", – рассказывает житель села Шелаболиха Алексей.

"Из-за перевода времени увеличилась разница с Москвой, и это очень плохо, — утверждает Алена, офисный работник. – Наша компания – филиал московской фирмы. И сейчас мы вынуждены часто задерживаться на работе, потому что подстраиваемся под головной офис. Теперь мой рабочий день просто ужасно растянут по времени".

"Когда принимали решение перевести регион на зимнее время, тоже ориентировались на Москву. В итоге это привело к массовым жалобам населения. Ориентироваться надо не на Москву, а на Всемирное координированное время (UTC), которое еще называют временем по Гринвичу (Гринвич – район Лондона, где проходит нулевой меридиан Земли – прим. ред.), – уверен доцент АлтГТУ Александр Каплинский. – Разница именно с этим временем, а не с Москвой, определяет, когда у нас восход, заход и истинный полдень. А для Алтайского края исторически сложилось время UTC+7". 

"После перевода на "зимнее время" пострадали жители сел и садоводы. Ладно, если человек занимается только натуральным хозяйством, а если он наемный рабочий и вынужден заниматься своим участком после работы — как быть? Это было очень неудобно, – вспоминает ученый. – Также пострадал и туристический бизнес. В том же самом Горном Алтае, когда из-за ранних вечеров сокращалось время экскурсий и возникали прочие неудобства. Переносить их на утро? Как, если люди едут отдохнуть, а не вставать в четыре утра, чтобы осмотреть окрестности".

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Разумеется, у каждого человека свой биоритм. И в таких вопросах под каждого не подстроишься. Кто-то чувствовал себя очень комфортно, просыпаясь в 4 утра и укладываясь спать в 20.30. Кто-то может привыкнуть к любому распорядку дня. Но в таких случаях ориентироваться следует на большинство, а большинство – 70% – проголосовало за летнее время. 

"Большинство жителей Алтайского края проголосовали за переход на летнее время. Это примерно 70% населения региона. Но всем не угодишь. Конечно, есть плюсы от перехода в другой часовой пояс, мы будем ближе к природному времени. Решение уже принято, стрелки переведены. Теперь необходимо несколько лет вообще не трогать время", – сказал депутат Государственной думы от Алтайского края Николай Герасименко 30 марта 2016 года.

Кстати, кроме Алтайского края 27 марта 2016 года время на час вперед перевели почти все регионы Сибири (остался в своем часовом поясе Красноярск и Кемеровская область, которая и не переходила на "зимнее" время): Республика Алтай, Новосибирская и Томская области, а также Астраханская, Ульяновская, Сахалинская области и Забайкальский  край.

А как вам сегодня живется после перевода времени на час вперед? Примите участие в нашем опросе и напишите свой отзыв в комментариях.

 
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Комментарии

27.03.2017 15:19
- гость -

это я поднял бучу в социальной сети о переводе времени, и получилось

0  0
27.03.2017 15:21
- гость -

Всё хорошо, не трогайте время.

0  0
27.03.2017 15:23
- гость -

оставляем вот так.

0  0
27.03.2017 15:41
гость

сейчас самое то, не надо ни куда дергать больше время

0  0
27.03.2017 15:50
- гость -

А я вот,наверное,переведу стрелочки на 2-3 часа назад)))

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