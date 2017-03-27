Фото: r52.ru
Рост среднедушевых денежных доходов населения в Алтайском крае опережает общероссийские показатели, сообщает региональное министерство экономического развития.
"По предварительным данным Алтайкрайстата, по итогам января-февраля 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 8,7% (в целом по России прирост составил 6,1%), в том числе в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – на 22,7% (по России – на 20,1%)", – указывают в минэкономразвития края.
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При этом в МЭР напоминают, что в регионе также сохраняется положительная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения.
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Этот показатель за первые два месяца 2017 года увеличился на 3,9%. В данном случае край обгоняет общероссийский темп роста, который составляет 1%.
Комментарии
"По предварительным данным Алтайкрайстата, по итогам января - февраля 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 8,7% (в целом по России прирост составил 6,1%), в том числе в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – на 22,7% (по России – на 20,1%)", – указывают в Минэкономразвития края.
недолго осталось, вот передадут Росстат в ведение Минэкономразвития, и не будут дела обстоять лучше чем в РФ
спасибо за всё, лично карлину, главное чтоб войны не было, соседние регионы уже косо смотрят, благосостояние растёт, день ото дня, деньги уже девать не куда, жители Затона, скупают недвигу на Лазурном берегу.
жить стало лучше, жить стало вэсэлэй!
Среднедушевые доходы в Алтайском крае растут быстрее, чем в целом по России
ржали всем кабинетом.
доллар падает, зарплата в долларах растет. Все правильно. Еще бы цены не росли...
хватит ныть. идите работать
Самая низкая зарплата в России...
Когда же сгинет это вранье с амика?
Никогда
27.03.2017 14:15 - гость - хватит ныть. идите работать
Александр Богданович, неужели клавиатурой овладели!?
не врите.. не брешите.. не обманывайте...
27.03.2017 14:16 гость Никогда
Никогда не говори никогда
Школьники и студенты не побоялись выйти на многотысячные митинги по всей стране в том числе и в Барнауле. А амиг вместе со сворой федеральных сми даже написать об этом боиться. позор вам бумагомараки.
ость 27 марта 2017 г. 14:24 что за митинги? я не в курсе
что за митинги? я не в курсе
"за все хорошее против всего плохого" репетиция российского майдана 2018 года
27.03.2017 14:24 гость
Не, ну понять можно - очевидно получен запрет на освещение этой темы. Теперь очевидно надо ждать повышение рейтинга небожителей. Вот это опубликуют.
А, ЧТО ТАМ ПРО ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ СЛЫШНО?
АМИК вы зачем провокацию печатаете? Сейчас в курилке на заводе мужики обсуждают как у всех хорошо, получается только у них плохо. Провоцируете бунт, таким враньем.
А если у меня ванна а не душ? А средневанные доходы растут?
потом сложится мнение, что к выборам президента зарплату поднял.
почему-то на митинги ходят не те, кто работает, а кто только потребляет
да уж... ржу нимагу...((
А как можно в этот Алтайский край, где всё так хорошо попасть?
В свое время классик сказал:"Здравствуй ,племя,младое,незнакомое!" Дети кукурузы ,не сумевшие найти место в феодально-олигархическом обществе,бунтуют,громко заявляют о себе.Нынешняя система ценностей отрицает молодежь,она ей не нужна.Безработица,безденежье на фоне ломящихся прилавков вызывает у молодых чувство ненависти .Тупое проведение времени с бутылкой пива у телевизора приедается,молодая кровь хочет действий. Молодежь подсознательно чувствует,что она быстро умрет ,что жизнь бессмысленна.Кучка зажравшихся свиней непонятно по какому праву правит балом,по каким-то своим законам .Чтобы заработать на пайку надо уезжать с малой Родины,где все разрушено,в разбухшие мегаполисы.
красивые банкноты на фотографии
Вот это да..... Вот это радость!
Алекс 27 марта 2017 г. 14:35 не надо грязи, никто не запрещал. Банкфакс и Алтапресс напечатали. АМИК, как обычно, подтупливает. и здесь будет, только позже.
гость 27 марта 2017 г. 14:24 в том то и дело, что одна школота, которая другой жизни и не знает. против чего могут протестовать или митинговать малолетки? они при коммунистах жили? а при Эльцине в 90-е? они что такое плохое не знают.
Filin зарегистрированный 27 марта 2017 г. 14:47 По воскресеньям тоже работаешь, стахановец?
27.03.2017 14:24 гость Школьники и студенты не побоялись выйти на многотысячные митинги по всей стране в том числе и в Барнауле. А амиг вместе со сворой феодальных сми даже написать об этом боиться. позор вам бумагомараки.
Выделил, как правильно
- гость - 27 марта 2017 г. 14:59 а при Эльцине в 90-е? они что такое плохое не знают. --- Воу, воу, палехче!! Щаз уже не модно форсить 90-е, сейчас из-за дешёвой жижи они помаленьку возвращаются...или опять ельцинд виноват?
- гость - 27 марта 2017 г. 15:00 крупнейшие ТВ-каналы и радиостанции, а также федеральные интрнет-СМИ типа Ленты.ру все отчитались о митингах. никто не замалчивал. региональные СМИ тоже отписались.
ТОВАРИЩИ! ПРОРВЕМ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЛОКАДУ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СМИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРОИГНОРИРОВАЛИ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПО ВСЕЙ РОССИИ!
Российские федеральные телеканалы полностью проигнорировали масштабную волну протестов, прокатившуюся в 84 городах по всей России. "Первый канал", "России 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом. Так Первый канал транслировал "Кавказскую пленницу", канал «Россия 1» - танцевальный марафон "Танцуют все!", по НТВ шла еженедельная программа "Новые русские сенсации", РЕН-ТВ показывал очередные серии "Глухаря". Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру. Также всероссийскую акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекса". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.
Для ясности. Вчера не было массовых протестов. Вчера был просто тест системы
И результаты теста оказались неожиданными даже для его организаторов.
Поэтому, бессмысленно высчитывать доли численности митингов от населения городов. И кричать "народ восстал" тоже бессмысленно.
Это просто тест.
Систему выстраивали много лет, еще в 2012-м была добрая машина пропаганды Навального, с 2014 в регионы, в реал, пошла Открытая Россия, начала тестировать региональные ячейки.
Вчера ее протестировали. Тест оказался успешным, система мобилизации работает. Это не система Навального, это система мобилизации плюс информационная система (филиалы, паблики, молодежные лидеры).
Тестировалась исключительно система, ее мобилизационный потенциал в реале, поддержки СМИ не было. В перспективе она конечно будет, но вчера это было просто не нужно. Кстати сетка американских СМИ в РФ помощнее сети Открытой России, в информационном плане. Так что Роскомнадзор зря жег вазелин, требуя от СМИ не освещать митинги, в этом он сработал в интересах организаторов.
Судя по спокойствию Медведева, который в инстаграме глумится и рассказывает про катания на лыжах, контроль имеется, либо другие какие то способы давления/управления. (c)
- гость - 27 марта 2017 г. 15:13 во-во, тест системы. только системы чего? системы управляемого "майдауна". результаты этого сейчас наглядно видны в соседней стране 404. благосостояние населения упало минимум в 2 раза. а рэволюционэры, которые митинговали против коррупции, за 2 года внезапно разбогатели и стали приобретать себе предметы роскоши. здесь хотите тоже самое устроить?
Кто везде и во всём лебезит перед Западом, подражает Западу, пытается договориться с Западом? Капитал. Кто заполнил массовую культуру западными помоями? Капитал. Кто разрушил советскую систему образования, отдав школьников на воспитание Рональду Макдональду? Капитал. Кто научил человека торговать человеком, называя это "повышением конкурентоспособности"? Капитал. Кто уничтожил промышленность, превратив детей инженеров и рабочих в официантов, сейлс-менеджеров и мерчандайзеров? Капитал. Кто гонит экскурсии в Ельцин-центр? Капитал. Кому принадлежит власть с 1991 года? Капиталу. На кого работаете лично вы? На капитал.
Так чего ж вы теперь креститесь и проклинаете Запад, видя, как мальчики и девочки строятся в колонны под знамена Старбакса и KFC? Ведь это ваши дети. Это — самая настоящая капиталистическая пионерия. Она будет становиться старше и сильнее. А вы будете становиться старше и слабее. Можно сколько угодно втирать ей про патриотизм и любовь к Родине. Но вы сами — словом и делом — ежедневно показываете, что на любом патриотизме есть ценник, а Родина у каждого своя. . И если капитал не имеет отечества, то с какой стати отечество должно быть у его детей?
- гость - 27 марта 2017 г. 15:18 - гость - 27 марта 2017 г. 15:13 во-во, тест системы. только системы чего? системы управляемого "майдауна". результаты этого сейчас наглядно видны в соседней стране 404. благосостояние населения упало минимум в 2 раза. а рэволюционэры, которые митинговали против коррупции, за 2 года внезапно разбогатели и стали приобретать себе предметы роскоши. здесь хотите тоже самое устроить? ---------- ахаха, а в России не упало?)) ну так то хохлы живут худо-бедно(без нефти и газа) + ещё и воюют с ихтамнетами)
Кредитные карты Петя Клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. Также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. За обслуживание этого кредита Петя ежемесячно платит банкам 10 процентов от своей зарплаты: 3 тысячи.
При этом потихоньку выплатить кредит и перестать выплачивать дань ростовщикам Петя не может. Во-первых, его плотно держит на крючке такой прием, как «минимальный платеж»: если Петя перестанет тратить деньги с кредиток, ему придется в течение нескольких месяцев жить на половину зарплаты, чего он себе позволить не может.
А во-вторых, вокруг столько соблазнов, столько вещей-которые-можно-купить-за-деньги... что Петя не видит иного выхода, кроме как продолжать год за годом кормить жирующие на его беде банки.
Забавный факт: Петя давно уже мечтает о собственном бизнесе, при этом рентабельность в 30 процентов годовых его более чем устроила бы. Однако организовать абсолютно железный гешефт — выплатить банкам долг и начать класть проценты по кредиту себе в карман — Петя не может. Матрица не разрешает.
ещё и воюют с ихтамнетами)
Так и не могут две бронетанковые бригады из под Анадыри победить? Хотя их же конница прикрывает.
- гость - 27 марта 2017 г. 15:28 хохлы живут худо-бедно? ну да, и худо, и бедно. страна, проживающая от кредита до кредита МВФ, была недавно признана беднейшей в Европе. беднее Молдавии и Албании. кто такие "ихтамнеты" и с кем воюют хохлы - я не знаю. ни НАТО, ни Пентагон, ни ОБСЕ не подтвердили нахождения в ЛДНР регулярных войск РФ. нет этому ни подтверждений, ни задокументированных фактов.
Одним словом: КАПИТАЛИЗМ - ЭТО БАНДИТИЗМ.