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Новости

Среднедушевые доходы в Алтайском крае растут быстрее, чем в целом по России

, ИА "Амител"
В январе-феврале в регионе показатель увеличился на 8,7%, тогда как в среднем по стране — на 6,1%

Фото: r52.ru

Рост среднедушевых денежных доходов населения в Алтайском крае опережает общероссийские показатели, сообщает региональное министерство экономического развития.

"По предварительным данным Алтайкрайстата, по итогам января-февраля 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 8,7% (в целом по России прирост составил 6,1%), в том числе в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – на 22,7% (по России – на 20,1%)", – указывают в минэкономразвития края.

Читайте также: Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам года превысила 21 тыс. рублей

При этом в МЭР напоминают, что в регионе также сохраняется положительная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения.

Читайте также: Средняя зарплата в Алтайском крае в начале года составила 20 302 рубля

Этот показатель за первые два месяца 2017 года увеличился на 3,9%. В данном случае край обгоняет общероссийский темп роста, который составляет 1%.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.03.2017 14:05
- гость -

"По предварительным данным Алтайкрайстата, по итогам января - февраля 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 8,7% (в целом по России прирост составил 6,1%), в том числе в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – на 22,7% (по России – на 20,1%)", – указывают в Минэкономразвития края.

недолго осталось, вот передадут Росстат в ведение Минэкономразвития, и не будут дела обстоять лучше чем в РФ

0  0
27.03.2017 14:11
- гость -

спасибо за всё, лично карлину, главное чтоб войны не было, соседние регионы уже косо смотрят, благосостояние растёт, день ото дня, деньги уже девать не куда, жители Затона, скупают недвигу на Лазурном берегу.

0  0
27.03.2017 14:13
- гость -

жить стало лучше, жить стало вэсэлэй!

0  0
27.03.2017 14:13
- гость -

Среднедушевые доходы в Алтайском крае растут быстрее, чем в целом по России

ржали всем кабинетом.

0  0
27.03.2017 14:13
Filin

доллар падает, зарплата в долларах растет. Все правильно. Еще бы цены не росли...

0  0
27.03.2017 14:15
- гость -

хватит ныть. идите работать

0  0
27.03.2017 14:15
- гость -

Самая низкая зарплата в России...

0  0
27.03.2017 14:15
гость

Когда же сгинет это вранье с амика?

0  0
27.03.2017 14:16
гость

Никогда

0  0
27.03.2017 14:17
- гость -

27.03.2017 14:15 - гость - хватит ныть. идите работать

Александр Богданович, неужели клавиатурой овладели!?

0  0
27.03.2017 14:18
- гость -

не врите.. не брешите.. не обманывайте...

0  0
27.03.2017 14:19
Агент 007

27.03.2017 14:16 гость Никогда

Никогда не говори никогда

0  0
27.03.2017 14:24
гость

Школьники и студенты не побоялись выйти на многотысячные митинги по всей стране в том числе и в Барнауле. А амиг вместе со сворой федеральных сми даже написать об этом боиться. позор вам бумагомараки.

0  0
27.03.2017 14:27
- гость -

ость 27 марта 2017 г. 14:24 что за митинги? я не в курсе

0  0
27.03.2017 14:32
- гость -

что за митинги? я не в курсе

"за все хорошее против всего плохого" репетиция российского майдана 2018 года

0  0
27.03.2017 14:35
Алекс

27.03.2017 14:24 гость

Не, ну понять можно - очевидно получен запрет на освещение этой темы. Теперь очевидно надо ждать повышение рейтинга небожителей. Вот это опубликуют.

0  0
27.03.2017 14:36
- гость -

А, ЧТО ТАМ ПРО ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ СЛЫШНО?

0  0
27.03.2017 14:36
- гость -

АМИК вы зачем провокацию печатаете? Сейчас в курилке на заводе мужики обсуждают как у всех хорошо, получается только у них плохо. Провоцируете бунт, таким враньем.

0  0
27.03.2017 14:40
- гость -

А если у меня ванна а не душ? А средневанные доходы растут?

0  0
27.03.2017 14:41
- гость -

потом сложится мнение, что к выборам президента зарплату поднял.

0  0
27.03.2017 14:47
Filin

почему-то на митинги ходят не те, кто работает, а кто только потребляет

0  0
27.03.2017 14:47
- гость -

да уж... ржу нимагу...((

0  0
27.03.2017 14:50
- гость -

А как можно в этот Алтайский край, где всё так хорошо попасть?

0  0
27.03.2017 14:51
- гость -

В свое время классик сказал:"Здравствуй ,племя,младое,незнакомое!" Дети кукурузы ,не сумевшие найти место в феодально-олигархическом обществе,бунтуют,громко заявляют о себе.Нынешняя система ценностей отрицает молодежь,она ей не нужна.Безработица,безденежье на фоне ломящихся прилавков вызывает у молодых чувство ненависти .Тупое проведение времени с бутылкой пива у телевизора приедается,молодая кровь хочет действий. Молодежь подсознательно чувствует,что она быстро умрет ,что жизнь бессмысленна.Кучка зажравшихся свиней непонятно по какому праву правит балом,по каким-то своим законам .Чтобы заработать на пайку надо уезжать с малой Родины,где все разрушено,в разбухшие мегаполисы.

0  0
27.03.2017 14:56
- гость -

красивые банкноты на фотографии

0  0
27.03.2017 14:58
- гость -

Вот это да..... Вот это радость!

0  0
27.03.2017 14:59
- гость -

Алекс 27 марта 2017 г. 14:35 не надо грязи, никто не запрещал. Банкфакс и Алтапресс напечатали. АМИК, как обычно, подтупливает. и здесь будет, только позже.

гость 27 марта 2017 г. 14:24 в том то и дело, что одна школота, которая другой жизни и не знает. против чего могут протестовать или митинговать малолетки? они при коммунистах жили? а при Эльцине в 90-е? они что такое плохое не знают.

0  0
27.03.2017 15:00
- гость -

Filin зарегистрированный 27 марта 2017 г. 14:47 По воскресеньям тоже работаешь, стахановец?

0  0
27.03.2017 15:00
- гость -

27.03.2017 14:24 гость Школьники и студенты не побоялись выйти на многотысячные митинги по всей стране в том числе и в Барнауле. А амиг вместе со сворой феодальных сми даже написать об этом боиться. позор вам бумагомараки.

Выделил, как правильно

0  0
27.03.2017 15:02
- гость -

- гость - 27 марта 2017 г. 14:59 а при Эльцине в 90-е? они что такое плохое не знают. --- Воу, воу, палехче!! Щаз уже не модно форсить 90-е, сейчас из-за дешёвой жижи они помаленьку возвращаются...или опять ельцинд виноват?

0  0
27.03.2017 15:03
- гость -

- гость - 27 марта 2017 г. 15:00 крупнейшие ТВ-каналы и радиостанции, а также федеральные интрнет-СМИ типа Ленты.ру все отчитались о митингах. никто не замалчивал. региональные СМИ тоже отписались.

0  0
27.03.2017 15:03
- гость -

ТОВАРИЩИ! ПРОРВЕМ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЛОКАДУ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СМИ

0  0
27.03.2017 15:06
- гость -

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРОИГНОРИРОВАЛИ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Российские федеральные телеканалы полностью проигнорировали масштабную волну протестов, прокатившуюся в 84 городах по всей России. "Первый канал", "России 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом. Так Первый канал транслировал "Кавказскую пленницу", канал «Россия 1» - танцевальный марафон "Танцуют все!", по НТВ шла еженедельная программа "Новые русские сенсации", РЕН-ТВ показывал очередные серии "Глухаря". Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру. Также всероссийскую акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекса". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.

0  0
27.03.2017 15:13
- гость -

Для ясности. Вчера не было массовых протестов. Вчера был просто тест системы

И результаты теста оказались неожиданными даже для его организаторов.

Поэтому, бессмысленно высчитывать доли численности митингов от населения городов. И кричать "народ восстал" тоже бессмысленно.

Это просто тест.

Систему выстраивали много лет, еще в 2012-м была добрая машина пропаганды Навального, с 2014 в регионы, в реал, пошла Открытая Россия, начала тестировать региональные ячейки.

Вчера ее протестировали. Тест оказался успешным, система мобилизации работает. Это не система Навального, это система мобилизации плюс информационная система (филиалы, паблики, молодежные лидеры).

Тестировалась исключительно система, ее мобилизационный потенциал в реале, поддержки СМИ не было. В перспективе она конечно будет, но вчера это было просто не нужно. Кстати сетка американских СМИ в РФ помощнее сети Открытой России, в информационном плане. Так что Роскомнадзор зря жег вазелин, требуя от СМИ не освещать митинги, в этом он сработал в интересах организаторов.

Судя по спокойствию Медведева, который в инстаграме глумится и рассказывает про катания на лыжах, контроль имеется, либо другие какие то способы давления/управления. (c)

0  0
27.03.2017 15:18
- гость -

- гость - 27 марта 2017 г. 15:13 во-во, тест системы. только системы чего? системы управляемого "майдауна". результаты этого сейчас наглядно видны в соседней стране 404. благосостояние населения упало минимум в 2 раза. а рэволюционэры, которые митинговали против коррупции, за 2 года внезапно разбогатели и стали приобретать себе предметы роскоши. здесь хотите тоже самое устроить?

0  0
27.03.2017 15:18
- гость -

Кто везде и во всём лебезит перед Западом, подражает Западу, пытается договориться с Западом? Капитал. Кто заполнил массовую культуру западными помоями? Капитал. Кто разрушил советскую систему образования, отдав школьников на воспитание Рональду Макдональду? Капитал. Кто научил человека торговать человеком, называя это "повышением конкурентоспособности"? Капитал. Кто уничтожил промышленность, превратив детей инженеров и рабочих в официантов, сейлс-менеджеров и мерчандайзеров? Капитал. Кто гонит экскурсии в Ельцин-центр? Капитал. Кому принадлежит власть с 1991 года? Капиталу. На кого работаете лично вы? На капитал.

0  0
27.03.2017 15:19
- гость -

Так чего ж вы теперь креститесь и проклинаете Запад, видя, как мальчики и девочки строятся в колонны под знамена Старбакса и KFC? Ведь это ваши дети. Это — самая настоящая капиталистическая пионерия. Она будет становиться старше и сильнее. А вы будете становиться старше и слабее. Можно сколько угодно втирать ей про патриотизм и любовь к Родине. Но вы сами — словом и делом — ежедневно показываете, что на любом патриотизме есть ценник, а Родина у каждого своя. . И если капитал не имеет отечества, то с какой стати отечество должно быть у его детей?

0  0
27.03.2017 15:28
- гость -

- гость - 27 марта 2017 г. 15:18 - гость - 27 марта 2017 г. 15:13 во-во, тест системы. только системы чего? системы управляемого "майдауна". результаты этого сейчас наглядно видны в соседней стране 404. благосостояние населения упало минимум в 2 раза. а рэволюционэры, которые митинговали против коррупции, за 2 года внезапно разбогатели и стали приобретать себе предметы роскоши. здесь хотите тоже самое устроить? ---------- ахаха, а в России не упало?)) ну так то хохлы живут худо-бедно(без нефти и газа) + ещё и воюют с ихтамнетами)

0  0
27.03.2017 15:33
- гость -

Кредитные карты Петя Клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. Также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. За обслуживание этого кредита Петя ежемесячно платит банкам 10 процентов от своей зарплаты: 3 тысячи.

При этом потихоньку выплатить кредит и перестать выплачивать дань ростовщикам Петя не может. Во-первых, его плотно держит на крючке такой прием, как «минимальный платеж»: если Петя перестанет тратить деньги с кредиток, ему придется в течение нескольких месяцев жить на половину зарплаты, чего он себе позволить не может.

А во-вторых, вокруг столько соблазнов, столько вещей-которые-можно-купить-за-деньги... что Петя не видит иного выхода, кроме как продолжать год за годом кормить жирующие на его беде банки.

Забавный факт: Петя давно уже мечтает о собственном бизнесе, при этом рентабельность в 30 процентов годовых его более чем устроила бы. Однако организовать абсолютно железный гешефт — выплатить банкам долг и начать класть проценты по кредиту себе в карман — Петя не может. Матрица не разрешает.

0  0
27.03.2017 15:39
- гость -

ещё и воюют с ихтамнетами)

Так и не могут две бронетанковые бригады из под Анадыри победить? Хотя их же конница прикрывает.

0  0
27.03.2017 15:42
- гость -

- гость - 27 марта 2017 г. 15:28 хохлы живут худо-бедно? ну да, и худо, и бедно. страна, проживающая от кредита до кредита МВФ, была недавно признана беднейшей в Европе. беднее Молдавии и Албании. кто такие "ихтамнеты" и с кем воюют хохлы - я не знаю. ни НАТО, ни Пентагон, ни ОБСЕ не подтвердили нахождения в ЛДНР регулярных войск РФ. нет этому ни подтверждений, ни задокументированных фактов.

0  0
27.03.2017 15:47
- гость -

Одним словом: КАПИТАЛИЗМ - ЭТО БАНДИТИЗМ.

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