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Рост среднедушевых денежных доходов населения в Алтайском крае опережает общероссийские показатели, сообщает региональное министерство экономического развития.

"По предварительным данным Алтайкрайстата, по итогам января-февраля 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Алтайского края увеличились на 8,7% (в целом по России прирост составил 6,1%), в том числе в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем – на 22,7% (по России – на 20,1%)", – указывают в минэкономразвития края.

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При этом в МЭР напоминают, что в регионе также сохраняется положительная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения.

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Этот показатель за первые два месяца 2017 года увеличился на 3,9%. В данном случае край обгоняет общероссийский темп роста, который составляет 1%.