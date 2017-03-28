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Цирк "Звездный" удивил барнаульцев танцующими верблюдами и черным ягуаром

, ИА "Амител"
Премьера представления вызвала у горожан только положительные эмоции, гастроли продлятся до 16 апреля

Большой Московский цирк шапито "Звездный" привёз в наш город эффектное и яркое шоу. Премьерные показы представления уже состоялись и сорвали свои первые громкие овации. В Барнауле артисты пробудут с 24 марта по 16 апреля.

Шоу разрабатывалось целой командой профессионалов: не только самими артистами, но и мастерами спецэффектов, художниками-постановщиками, костюмерами. Вместе они создали современное, красивое и эффектное представление, вызывающее восторг не только у детей, но и у их родителей.

В программе большую часть времени занимают номера с дрессированными животными. Среди "артистов" цирка значатся хорьки, дикобраз, собаки породы хаски, верблюды из Монголии и, пожалуй, главная звезда − королевский черный ягуар Яго. Особенно стоит отметить красивейший номер с голубями породы павлин, который не оставил равнодушным никого из зрителей.

Также на сцене выступают воздушные гимнасты, акробаты, шоу-балет и, конечно же, клоун, активно работающий с публикой и неизменно вызывающий взрывы хохота.

Выступление длится два с половиной часа. В антракте зрители могут не только сфотографироваться с самыми харизматичными участниками представления (хаски, хорьками, верблюдом), но и попробовать уникальный аттракцион − на специальных качелях подняться под самый купол цирка.

Шатер одновременно может поместить до тысячи человек. Важно отметить, что внутри поддерживается постоянная температура на уровне 22 градусов.

Стоимость билетов на представление  – от 500 до 1200 рублей.

Действует приятная акция "2+1" (при покупке двух билетов третий предоставляется в подарок). Дети до четырех лет могут посмотреть шоу абсолютно бесплатно.

Шатер цирка расположен по адресу: ул. Строителей, 117. 
С подробной программой можно ознакомиться на сайте цирка. 
Телефон для справок: 58-56-59; 99-66-00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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