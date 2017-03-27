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Мошенница под предлогом снятия порчи похитила из квартиры жительницы Рубцовска золотые украшения.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем в квартиру потерпевшей постучала женщина и попросила воды. После того, как хозяйка открыла дверь, незнакомка начала уверять женщину в том, что на нее наведена порча.

"Во время беседы хозяйка квартиры не заметила, как у нее были похищены золотые серьги, цепочка, кольца и деньги. После того, как женщина обнаружила хищение, она обратилась в полицию", – добавляют в ведомстве.

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По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в 31 тысячу рублей. Правоохранители пытаются установить личность злоумышленницы, которая имела цыганскую внешность.



