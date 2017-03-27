Фото: newsler.ru
Мошенница под предлогом снятия порчи похитила из квартиры жительницы Рубцовска золотые украшения.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне днем в квартиру потерпевшей постучала женщина и попросила воды. После того, как хозяйка открыла дверь, незнакомка начала уверять женщину в том, что на нее наведена порча.
"Во время беседы хозяйка квартиры не заметила, как у нее были похищены золотые серьги, цепочка, кольца и деньги. После того, как женщина обнаружила хищение, она обратилась в полицию", – добавляют в ведомстве.
Читайте также: "Снятие порчи" довело лжецелительницу на Алтае до условного срока
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивается в 31 тысячу рублей. Правоохранители пытаются установить личность злоумышленницы, которая имела цыганскую внешность.
Комментарии
Мошенница всем известной национальности, воспользовалась добротой и доверчивостью...
Как говорится "Кто людям помогает лишь тратит время зря...."