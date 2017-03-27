Фото: gorno-altaisk.ru, altairegion22.ru

Праздник "Цветение маральника", открывающий летний туристический сезон, в этом году в Алтайском крае отметят 29 апреля, сообщается на официальном сайте администрации региона.

Все гости, которые приедут на территорию особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", смогут сфотографироваться с питомцами Altai rocks – хаски, а также примерить костюмы, приобрести сувениры ручной работы с тематикой хаски.

Вход на праздник бесплатный. Отметим, в прошлом году фотозона с хаски была самой посещаемой. Не только дети, но и взрослые с большим удовольствием фотографировались с этими собаками. Время работы площадки: с 12.00 до 17.00.