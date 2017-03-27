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Житель Родинского района Алтайского края предстанет перед судом за смертельное избиение своей матери.

Как сообщили в прокуратуре региона, мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.

Установлено, что обвиняемый и ранее причинял побои своей матери, но женщина жалела своего сына и не обращалась в правоохранительные органы.

В один из дней обвиняемый нанес матери несколько ударов руками по голове. В результате женщина через некоторое время скончалась у себя дома.

Первоначально злоумышленник отрицал свою причастность к преступлению, но позже дал признательные показания. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.