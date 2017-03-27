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Пассажирский самолет, на борту которого находилась сборная по футболу Казахстана, экстренно приземлился в аэропорту Еревана, сообщает "Интерфакс".

Как сообщается, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправного шасси. Теперь футболисты ждут смены чартерного самолета. Тогда воздушное судно сможет вылететь обратно в Казахстан.

Отметим, что спортсмены летали в Армению, чтобы сыграть в отборочном матче к чемпионату мира – 2018. Победу одержали футболисты Армении со счетом 2:0.