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Министр энергетики России Александр Новак назвал Арктику стратегическим потенциалом страны и будущим центром нефтедобычи и газодобычи, передает RT.

"Там на сегодняшний день огромные запасы углеводородов, которые оцениваются миллиардами тонн нефти и десятками триллионов кубических метров газа", – подчеркнул глава Минэнерго.

По словам Новака, в 2016 году в Арктике было добыто почти 90 миллионов тонн нефти. Это 17% от общего объема добытого в России "черного золота".

Кроме того, министр подчеркнул, что в Арктике было получено 500 миллиардов кубометров газа. Это 80% от общих объемов "голубого топлива".