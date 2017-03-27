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Председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф анонсировал возрождение производства легендарного автомобиля "Волга". Об этом Вольф заявил в интервью "Ведомостям".

По его словам, производство затронет новый сегмент. По мнению Вольфа, "Волга" будет хорошо служить для "техников", которые часто возят "небольшое количество грузов и инструментов".

Также эксперт подчеркнул, что качество новой "Волги" будет соответствовать ее цене. Неизвестно, будет ли платформа автомобиля заимствованной или собственной.

Напомним, в России "Волгу" перестали выпускать девять лет назад.

Производство "Волги" началось с модели "ГАЗ 21". Ее начали выпускать в 1956 году. Закончилось производство этого класса машиной марки Volga Siber.