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Председатель совета директоров "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф анонсировал возрождение производства легендарного автомобиля "Волга". Об этом Вольф заявил в интервью "Ведомостям".
По его словам, производство затронет новый сегмент. По мнению Вольфа, "Волга" будет хорошо служить для "техников", которые часто возят "небольшое количество грузов и инструментов".
Также эксперт подчеркнул, что качество новой "Волги" будет соответствовать ее цене. Неизвестно, будет ли платформа автомобиля заимствованной или собственной.
Напомним, в России "Волгу" перестали выпускать девять лет назад.
Производство "Волги" началось с модели "ГАЗ 21". Ее начали выпускать в 1956 году. Закончилось производство этого класса машиной марки Volga Siber.
Комментарии
И сколько машин с конвейера сошло?
На месте завода давно решили строить жилье
Группа ГАЗ? Там же Ашан был.