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Следствие предъявило осужденному пожизненно маньяку из Ангарска Михаилу Попкову обвинение еще в 60 убийствах и покушениях на убийство. Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщается, в СКР считают, что указанные убийства осужденный совершал в разных районах Сибири, а именно в Иркутске и Иркутской области, в Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе. Таким образом, за 20 лет он убил не меньше 84 человек.

Убитым женщинам было от 16 до 40 лет. Все они имели разный социальный статус.

Напомним, два года назад суд признал Попкова виновным в убийстве 22 женщин и покушении еще на двух. Тогда его приговорили к пожизненному заключению. Жертв Попков выбирал ночью. Предлагал довезти, затем насиловал, а после этого убивал топорами, молотками, лопатами в пригородных лесах. Во время следствия специалисты нашли у него "гомицидоманию" — не являющееся психическим заболеванием психологическое стремление к убийствам.