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Домов к концу XXI века могут лишиться пять миллионов европейцев из-за наводнений, передает РИА Новости.

Такой вывод сделали эксперты Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, которые полагают, что глобальное потепление приведет к тому, что Северное и Балтийское моря поднимутся до критического уровня.

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Это, в свою очередь, приведет к тому, что часть побережья уйдет под воду.

Также уточняется, что наводнения могут происходить при нынешних темпах потепления ежегодно.