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Президент США Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко смогут встретиться только после того, как оба согласуют повестку дня, пишет "Лайф" со ссылкой на слова замглавы администрации Порошенко Константина Елисеева.

Елисеев подчеркнул, что украинская сторона надеется, что это произойдет "как можно быстрее". Встреча лидеров США и Украины должна была пройти ещё в конце февраля этого года, но не состоялась, потому что не была до конца утверждена администрацией президента США.

По словам Елисеева, еще нет информации о какой-то конкретной дате.