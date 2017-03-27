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Граждане России в скором времени смогут летать на отдых в Турцию по внутренним паспортам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, разговоры об этом начались еще до авиакатастрофы Су-24, которая произошла в ноябре 2015 года. Теперь, как рассказал Чавушоглу, переговоры по этому вопросу будут продолжены.

Глава МИД отметил, что в аэропортах Турции уже идет установка специальных устройств, которые будут проверять внутренние паспорта россиян.

Напомним, отношения России и Турции резко ухудшились в ноябре 2015 года, после того как ВВС Турции сбили российский Су-24. После этого был введен временный запрет на полеты в эту страну. Сейчас отношения между Россией и Турцией налаживаются.