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Директор по персоналу "Леруа Мерлен": "Сибирь очень привлекательна для нас"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вера Боякова рассказала Amic.ru о том, кто работает во втором магазине в Барнауле

Фото: new-retail.ru

Второй гипермаркет сети "Леруа Мерлен" заработал в Барнауле 22 марта. Площадь магазина составила около 10 тысяч квадратных метров, а работают в нем 170 человек. Журналист Amic.ru пообщался с директором по персоналу "Леруа Мерлен" в России Верой Бояковой по поводу того, как и кого искали на работу в Барнауле, а также о планах по открытию магазинов в других городах страны.

- Как вам удается поддерживать дружескую атмосферу в команде?

- У нас над подбором персонала работают квалифицированные люди. Мы стараемся подбирать в команду тех людей, которые разделяют наши ценности, любят мыслить коллективным умом, а также поддерживать друг друга в работе.

- Какой конкурс был во второй магазин в Барнауле?

- В среднем из десяти кандидатов на место мы традиционно выбираем одного человека. У нас уже был один магазин в Барнауле. Именно на его базе мы сделали рекламу, которая есть в других городах. Для меня лучшая реклама — сотрудник, который рассказывает, как ему хорошо работается. К нам приходит много людей, которых приводят в компанию наши сотрудники. Это люди, которые любят и умеют работать с клиентом. Я уверена, что у нас команда создана из мотивированных и увлеченных людей.

- Как должно выглядеть резюме человека, который хочет работать у вас?

- Я принципиально никогда не читаю резюме. Предлагаю коллегам применять такую же практику. Важно знать, что за человек устраивается на работу, а не какое у него резюме. Прежде всего мы смотрим на качества человека, его способности. Исходя из этого мы и принимаем его на работу. У нас работают те, кто любит людей.

- Во второй гипермаркет в Барнауле перешла часть работников из первого "Леруа Мерлен" на Павловском тракте?

- Все, кто хотел перейти в новую команду и поделиться с ней уже своим опытом. Это тоже ответственная миссия. Конечно, были и те, кто перешел на работу в новый магазин по территориальному принципу. Мы на это тоже обращали внимание, чтобы человеку не нужно было ехать на работу в другой конец города.

- Влияет ли экономика региона на уровень заработной платы в вашей компании? Сколько получают сотрудники магазина в Барнауле?

- У нас есть определенные сетки по зарплате, проводим исследования рынка труда, основанного на нескольких показателях. Это не только конкурентные предложения по зарплате, но и уровень жизни и покупательной способности. У нас по каждому городу проводится исследование. Сотрудники нашей компании вначале получают зарплату среднюю по рынку. Дальше существуют механизмы для стимулирования работников. Раз в год мы подводим итоги по каждому сотруднику, увеличиваем заработную плату и повышаем в должности. Кроме того, раз в год мы осуществляем повышение заработной платы на уровень инфляции в России. В 2016 году это было 6%, а в 2015 году — около 10%.

-  На руководящие должности привлекаете опытные кадры из других регионов страны или находите из числа местных работников?

- У нас мобильные сотрудники. Директора магазинов традиционно приезжают из других городов страны. Например, директор первого "Леруа Мерлен" Владимир в Барнаул приехал из Санкт-Петербурга. Мы стараемся находить замену на местах, но для этого необходимо время. Порой на это уходит несколько лет, поэтому мы приглашаем опытных людей из городов, где гипермаркеты "Леруа Мерлен" работают уже давно. Именно такие сотрудники строят компанию, передавая свои знания из города в город.

- Насколько привлекателен для компании рынок регионов Сибири?

- Сибирь очень привлекательна для нас. Это часть страны, которая с точки зрения ритейла не так развита, как центральная. Есть колоссальный потенциал, резерв по покупательной способности. Наши клиенты ждут от нас новых магазинов. Ничего подобного в регионе больше нет. Наша лидерская позиция в Сибири уже неопровержима, и мы собираемся идти дальше: скоро запланировано открытие магазина в Иркутске, мы смотрим на Владивосток. Я думаю, что становимся популярнее в восточной части России. Смотрим не только на города-миллионники, но и с населением 400-600 тысяч человек. До конца года мы планируем открыть 17 новых гипермаркетов по всей стране. Это около 6000 новых рабочих мест.

- В Бийске не планируете открывать магазин?

- Пока нет. Но если будет такая потребность у населения, мы готовы рассмотреть этот вопрос.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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