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Лавины сошли на Чуйский тракт и местную дорогу в Шебалинском и Улаганском районах Республики Алтай, сообщили в региональном МВД в понедельник, 27 марта.

По данным полиции, инциденты произошли накануне. Первая лавина сошла на 508-м километре трассы около 15:30. "В результате схода снега пострадавших нет, движение на данном участке автодороги было частично ограничено", – уточняют в правоохранительном ведомстве. Движение регулировалось сотрудниками ГИБДД до полной расчистки автодороги.

В этот же день было сообщено о сходе лавины на 34-м километре автодороги регионального значения "Балыктуюль-Балыкча". В результате был перекрыт участок дороги протяженностью 300 метров. В данном случае пострадавших также нет.

Сейчас движение восстановлено.

Сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев быть осторожнее при движении по горным и лавиноопасным участкам.