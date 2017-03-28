Алтайский парламент в новом, седьмом созыве возглавляет 57-летний депутат со стажем Александр Романенко. Во вторник, 21 марта, корреспондент ИА "Амител" Александра Черданцева провела с ним почти весь рабочий день. Рассказываем и показываем (за фото спасибо Вячеславу Мельникову), чем занимается глава законодательной власти в Алтайском крае. Справедливости ради добавим, что дату для "Одного дня" выбирали не мы...

9:01. В кабинете Александра Романенко уже начинается срочное совещание по теме изменения закона о социальной стипендии студентам ссузов. По нему меняется принцип назначения стипендии и формирования размера стипендиального фонда.

Вопрос будет рассматриваться на сессии 30 марта. Оппозиция в лице депутатов ЛДПР и "Справедливой России" считает его опасным для и без того скромного студенческого кошелька.

На совещание нас не приглашают.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

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09.45. Александр Романенко закончил совещание, и мы попадаем в его кабинет. Даже не успеваем оглядеться, он уже приступает к нашей совместной работе.

"Решили, что законопроект нельзя принимать сразу в двух чтениях. Получателями социальной стипендии сегодня являются семь тысяч человек. И для нас важно сохранить принцип социальной справедливости и адресности. Для этого проводим рабочие группы, совещаемся, помогает и Молодежный парламент. Только после тщательного изучения темы будем принимать решение", — рассказывает Романенко.

Мы и дальше обсуждаем изменения, но об этом уже в другом тексте.

В кабинете Александра Алексеевича почти все так же, как было при предыдущем спикере Иване Лооре. Только цветок напольный добавился. Личных вещей почти нет.

Если вам интересно заглянуть в кабинеты других парламентариев, смотрите наш проект "В гостях у депутата".

А к некоторым избранникам народа, не только АКЗС, но и Госдумы, и Барнаульской городской думы, мы заглянули в гости домой!

Обычно рабочий день Александр Романенко начинает в начале девятого, заканчивается не раньше семи-восьми.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Если утро свободно от совещаний, то успевает просмотреть рабочие документы, сделать несколько звонков.

"Я не закрываюсь от населения, у меня, как депутата, есть свой округ: Змеиногорский, Третьяковский и Локтевский районы", — подчеркнул Романенко.

Обязательно несколько раз в день Александр Алексеевич просматривает краевые и федеральные СМИ. "Амител", конечно, читаю", — с улыбкой говорит Романенко. Он также читает и другие краевые и районные электронные СМИ, сайт Госдумы и Совета Федерации, официальный сайт Алтайского края, обязательно печатный вариант "Российской газеты" и "Парламентской газеты", а также районные газеты своего избирательного округа.

Несколько раз в неделю выезжает в районы края.

10:05. Я уже задерживаю Александра Романенко. За дверью несколько сотрудников аппарата. На этом совещании нам побывать удалось.

За каждым из сотрудников аппарата закреплено 7-8 районов края. На них вся информационно-аналитическая работа по ситуации в районах. Каждый докладывает Романенко о прошедшей на своей территории сессии. Спикер задает узкие вопросы. Видно, что в курсе событий в районах.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

10:51. Сотрудники аппарата выходят за двери, и мы снова имеем возможность "поотвлекать" Александра Романенко от его основной работы.

"Видите, какие разные районы. Мы подготовили богатый материал для депутатов Заксобрания при помощи сотрудников аппарата. Направляем в виде методической помощи", — говорит собеседник.

"Собрали за депутатов информацию по их районам?" — улыбаясь, спрашиваю.

"Ну помогаем. У всех разные возможности по работе", — поясняет он.

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Пока есть время, обсуждаем с Александром Романенко вопросы работы АКЗС. Спрашиваю, есть ли проблема с посещением депутатами заседаний в парламенте, а также районов, от которых они были избраны.

"Знаете, что касается явки на сессию, то новый созыв в этом плане очень дисциплинированный, почти 100% явка. В прошлом созыве, как помните, были депутаты-прогульщики", — отвечает председатель.

Помним, конечно. Главный прогульщик прошлого созыва (2011-2016 годы) — Александр Мастинин. Депутат, избранный от КПРФ, не появлялся в АКЗС с 2013 года. Против него возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" и в ноябре 2016 года осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Но вернемся к новому созыву, к депутатам которого у руководства есть вопросы по работе на округе. Александр Романенко отметил, что аппарат, конечно, пытается быть в курсе, насколько депутат активно общается с теми, кто его избрал. Сообщать о своих встречах руководству АКЗС избранники не обязаны.

Еще один момент, который сегодня в Заксобрании пытаются поменять, – сделать работу более публичной в СМИ.

11:30. До следующей встречи еще около часа. Но пока оставляю Александра Алексеевича в покое. На вопрос, чем будете сейчас заниматься, отвечает: "Смотрите, сколько непрочитанных документов на столе. Успею хотя бы часть изучить".

12:30. Встреча с начальником Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю Олегом Торубаровым. Проходит она за закрытыми дверями. Как потом рассказывает Романенко, обсуждали отчет главного полицейского региона перед парламентом 30 марта. До сессии Торубаров встретится и с другими депутатами. Кстати, отчеты полиции перед депутатами теперь проводят во всех районах края, подчеркивает Романенко.

Фото: Дмитрий Черских

13:30. Александр Романенко уезжает домой на обед.

"Я живу недалеко и предпочитаю обедать дома. Дом и семейный очаг для меня очень важны", — рассказывает во время следующего нашего тет-а-тет спикер АКЗС.

До очередного совещания Романенко снова садится за работу с документами.

15:00. Совещание комитета по социальной политике по теме социальной стипендии.

16:00. Александр Романенко принимает участие в заседании Совета студентов Алтая, созданного в январе 2016 года. Представители студенческих организаций региона из вузов и ссузов Барнаула, Бийска и других территорий Алтайского края обсудили планы Совета на 2017 год.

Фото: Дмитрий Черских

17:30. Пока есть немного свободного времени на общение, спрашиваю, как удается совмещать работу на двух высоких постах. Ведь кроме работы во главе парламента он также руководит региональным отделением партии "Единая Россия".

"Сложный вопрос. Надеюсь, что пройдет некоторое время, и свободного времени у меня появится больше. Да, работать на округе теперь получается меньше. Но важные и крупные мероприятия стараюсь не пропускать", — признался Александр Романенко.

18:00. Еще одно молодежное мероприятие — встреча Романенко с участниками молодежного проекта "Молодой Гвардии" Единой России" "Политический стартап".

Александр Романенко рассказал студентам разных вузов Барнаула о себе и своей работе, о парламенте, предстоящих в регионе муниципальных выборах, краевом бюджете.

На мое удивление, ребята задавали вполне любопытные и взрослые вопросы: почему Романенко поехал после вуза работать в село и как надо стимулировать на это нынешнюю молодежь, миграция из Алтайского края — это хорошо или плохо, как победить на праймериз, нужно ли перераспределять налоги, зачем нужно правительство Алтайского края.

Фото: Александра Черданцева

19.10. После встречи идем с Александром Алексеевичем в сторону выхода. Интересные вопросы вам сегодня ребята задавали, говорю.

"Я думаю, что это новая политическая элита. Они видят себя политиками, и вопросы соответствующие", — говорит Александр Романенко.

На этом наш "Один день с Романенко" заканчивается. А вот он еще поедет на рабочее совещание в АКЗС.

"Думаю, до девяти управимся. А уже дома обязательно посмотрю выпуски новостей на федеральных каналах и почитаю, что нового написали ваши коллеги", — улыбается Александр Романенко, которому этот день с нами, кажется, понравился. Хотя многое из того, о чем говорили с главой АКЗС, в текст не вошло.