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Джек Воробей появляется в новом трейлере пятых "Пиратов Карибского моря"

, ИА "Амител"
Лента выйдет в прокат в мае 2017 года

Вышел новый трейлер пятой части "Пиратов Карибского моря" с подзаголовком "Мертвецы никогда не рассказывают сказки". Видео опубликовано на YouTube. Из него зрители могут узнать, что Воробей в юности плохо обошелся с охотником на пиратов Салазаром, а тот восстал из мертвых и жаждет мести.

Из описания сюжета известно, что капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится капитан Салазар. Он со своей командой прозрачных пиратов намерен убить всех моряков на свете. Джеку Воробью поможет выжить мощный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. Капитан Джек Воробей и Гектор Барбосса должны будут объединиться, чтобы одолеть Салазара.

В главной роли опять Джонни Депп. В роли главного злодея Хавьер Бардем, в образе Барбоссы появится Джеффри Раш. Кроме того, к актерскому составу присоединились Орландо Блум, Пол Маккартни, Кая Скоделарио и Кристоф Вальц.

Премьера назначена на 26 мая 2017 года.


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