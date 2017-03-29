Свои достижения и инновационные разработки продемонстрируют лидеры отрасли: Protherm, Valliant, Baxi, Bosch, Ariston, Navien, Kentatsu, Chaffoteaux и др. Информационными спонсорами выступают журнал "Алтайская Стройка" и Алтайский строительный портал.

"Это крупнейшая выставочная площадка газового оборудования в Алтайском крае, которая объединяет в одном месте более 10 мировых компаний-лидеров данной отрасли, а также производителей инженерной сантехники", – рассказывает координатор мероприятия, коммерческий директор ООО "СибГазСтрой" Вадим Круглов.

Первая такая выставка прошла в декабре 2016 года. Ее посетили свыше тысячи жителей Алтайского края.

Мероприятие будет крайне интересно домовладельцам, решившим присоединиться к газификации. Любой заинтересованный сможет проконсультироваться со специалистами о тонкостях газификации в целом, а также записаться на бесплатный выезд специалиста на дом для подбора оптимального инженерного решения.

Посетителям мероприятия будет предоставлен широкий выбор газовых котлов и возможность подробно ознакомиться с каждым: посмотреть, как устроен котел изнутри, проконсультироваться с представителем завода-изготовителя.

"В этот раз еще больше производителей представят свое газовое оборудование с расширенным модельным рядом, продемонстрируют инновационные модели, конденсационного вида. Кроме того, будут представлены стенды по инженерной сантехнике, где каждый сможет найти что-то для комфорта в своем доме", – комментирует Вадим Круглов.

Посетители выставки смогут воспользоваться специальными предложениями и помощью банков-партнеров в приобретении оборудования. Для того, чтобы успеть приобрести газовое оборудование по зимним ценам, посетители смогут воспользоваться предложениями по рассрочке платежа от нескольких месяцев до трех лет.

Компания "СибГазСтрой" также предлагает рассрочку платежа на работы по монтажу оборудования.

Для тех, кто приобрел газовый котел на выставке, пройдет специальный розыгрыш сертификата на услуги компании ООО "СибГазСтрой".

Мероприятие пройдет по адресу: пр. Социалистический, 54 (1 этаж).