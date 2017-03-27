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Сотрудники ГИБДД в Барнауле привлекли к ответственности три десятка водителей в рамках профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".

Напомним, что рейд, в котором приняли участие 25 экипажей Госавтоинспекции, проходил 24 и 25 марта.

"В ходе проведения мероприятия инспекторами ГИБДД привлечены к ответственности 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, один водитель оформлен по уголовной статье 264.1 за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.