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Сотрудники ГИБДД в Барнауле привлекли к ответственности три десятка водителей в рамках профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".
Напомним, что рейд, в котором приняли участие 25 экипажей Госавтоинспекции, проходил 24 и 25 марта.
"В ходе проведения мероприятия инспекторами ГИБДД привлечены к ответственности 30 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, один водитель оформлен по уголовной статье 264.1 за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Комментарии
Это шокирующие цифры + почти миллион денег в бюджет региона... Может стоит такие рейды проводить чаще...