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Ученики 11 класса в скором времени смогут начать изучать предмет "Современная Россия", пишет ТАСС, ссылаясь на слова научного руководителя Института всеобщей истории РАН, председателя Ассоциации учителей истории и обществознания Александра Чубарьяна.

По словам эксперта, этот предмет будет включать элементы географии, которой теперь нет в 11 классе, а также истории конца ХХ века и обществознания.

Напомним, что четыре года назад в России был утвержден историко-культурный стандарт для будущих школьных учебников по истории России. Этот документ создан для содействия формированию единого культурно-исторического пространства России.