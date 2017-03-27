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Туристы из России, которые этим летом хотят отдохнуть на Кипре и в Греции, могут остаться без мест, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным ведомства, сейчас раннее бронирование в эти страны бьет все рекорды. Спрос на отдых в Греции и на Кипре увеличился несколько раз. В прошлом году была аналогичная ситуация. Многие россияне столкнулись с нехваткой мест.

В летние месяцы греческие отели заполняются туристами на 80%, уже сейчас номера во многих хороших отелях раскуплены на весь сезон.

Чем ближе летний сезон, тем будет труднее приобрести путевку, предупреждают в АТОР.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в прошлом году самым популярным туристическим направлением у жителей Алтайского края был Вьетнам. Также спросом пользовался Таиланд и безвизовый Кипр.