Фото: barnaul.org

Первый весенний субботник состоялся в Барнауле, информирует пресс-центр городской администрации.

В нем приняли участие сотрудники управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района, а также бойцы строительного отряда "Сибиряк" и экологический отряд "Зеленая Волна" АлтГТУ.

Молодые люди очистили от снега пешеходную дорожку у дома по улице 50 лет СССР, 51а, а также убрали мусор с газона.

Уже на этой неделе, 1 апреля, в краевой столице начнется месячник санитарной очистки и благоустройства.