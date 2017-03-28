На фото: директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев

Итоги двадцатого юбилейного фестиваля студенческого творчества "Студвесна на Алтае. Феста – 2017" подвели в Барнауле 24 марта. Четыре дня подряд самые талантливые представители краевой молодёжи соревновались на лучших сценических площадках краевой столицы. К главному студенческому фестивалю края организаторы и партнёры готовились основательно.

"На протяжении долгих лет предприятие реализует активную социальную политику, где в приоритете творческая молодежь, дети. На фестивале талантливые ребята борются за право считаться лучшими театралами, певцами, танцорами: они сегодня соревнуются во многих направлениях. Мы традиционно помогаем и, наверное, мотивируем их немножко. Ведь победа на этом этапе даёт им возможность выйти уже на уровень чемпионата России", – рассказал директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.

По итогам четырехдневного фестиваля жюри конкурса определило самых талантливых представителей молодежи края. Барнаульский пивоваренный завод постарался, чтобы у победы был яркий вкус.