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Боевой танк ушел под лед на севере Швеции во время учений, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы страны.

ЧП случилось вечером в воскресенье, 26 марта. Четверых мужчин, которые находились в танке, подняли на поверхность. Их отправили в больницу с симптомами переохлаждения. Один из госпитализированных еще не пришел в себя. Еще одного военного, который также был в танке, до сих пор не могут найти. Его поиски продолжаются.

Сам танк еще не достали из воды. Этим сейчас занимаются сотрудники экстренных служб.