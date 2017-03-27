Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе своей командировки встретился в Москве с Екатериной Рождественской. Как сообщает пресс-служба правительства, встреча состоялась 27 марта, и в ней принял участие продюсер Константин Полищук.

Глава региона обсудил с Екатериной подготовку к юбилею поэта, которому 20 июня исполнилось бы 85 лет. Губернатор рассказал о том, как готовится отметить эту дату общественность Алтайского края, какие мероприятия пройдут на родине Роберта Рождественского в селе Косиха. Екатерина представила свои предложения, а также подтвердила свое личное участие в праздновании. В конце беседы она подарила Карлину свою последнюю книгу "Двор на Поварской", где речь идет об одном московском адресе – ул. Воровского, 52.

Там, в подвале, рядом с Центральным Домом литераторов, располагалась коммунальная квартира при Клубе писателей, где родилась Екатерина. Именно там, во дворе, молодые пока еще пятидесятники, которые позже станут поэтами-шестидесятниками, устраивали чтения своих стихов.

Ранее стало известно, что к 85-летию Роберта Рождественского в Алтайском крае известные люди запишут аудиокнигу с его произведениями.