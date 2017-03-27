Фото: mybiysk.ru

Приближающийся паводок угрожает более чем 1300 домам в Бийске, сообщает пресс-центр администрации алтайского наукограда.

"При максимально зафиксированном подъеме воды в Бии – 713 см (2014 г.) – в зону затопления попадают 1356 домов частного сектора с населением 4283 человека, из них 1305 детей. Также в зону подтопления попадают девять социально значимых объектов, 15 километров жизненно важных городских дорог, головной водозабор и сеть водозаборных колонок", – уточняют в мэрии.

Также в бийской администрации констатируют, что паводок способен нанести существенный ущерб объектам ЖКХ, социальной сфере, промышленности, энергетике и связи.

Относительно длительности паводка в наукограде в мэрии отмечают, что она составляет от 30 до 65 суток.

Читайте также: Ледоход на Оби начнется раньше срока – Росгидромет

В настоящее время для экстренного оказания помощи жителям определены места развертывания постов круглосуточного дежурства мобильных аварийно-спасательных бригад непосредственно в границах зоны подтопления.

Также подготовлены пункты временного размещения населения. Это школы №20, №33, №9, второй корпус кадетской школы и детсады №17, №62 и №79.

Напомним, в текущем году паводок в Алтайском крае может быть очень тяжелым из-за обилия запасов снега в горах.