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Барнаулец получил срок за убийство просившего стереть его граффити

, ИА "Амител"
Свою надпись осужденный сделал на стене местной звукозаписывающей студии. Это не понравилось владельцам студии

Фото: pixabay.com

Десять лет колонии строгого режима получил житель Барнаула, увлекающийся граффити, за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Известно, что ЧП случилось летом 2015 года. 23-летний граффитист сделал надпись на стене местной звукозаписывающей студии. Это не понравилось владельцам студии, и они попросили молодого человека стереть его "художества". На это предложение осужденный ответил отказом.

Днем  3 июля 2015 года при очередной просьбе удалить граффити обвиняемый пырнул ножом двух мужчин. Один позже скончался в больнице, второму был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд не признал действия граффитиста самообороной. Доказано, что у мужчин, которых он ранил ножом, не было ни оружия, ни других предметов, опасных для здоровья. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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