Фото: gazeta19.ru

Воздух в Алтайском крае во вторник, 28 марта, местами прогреется до +12 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Осадков в этот день на территории края не ожидается. Утром местами возможен туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры в регионе составят +2...+7 градусов, местами +7…+12 градусов.

Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле также без осадков, в утренние часы возможен туман, на дорогах местами гололедица. В дневное время в краевой столице будет +5...+7 градусов. Ветер до десяти метров в секунду.



