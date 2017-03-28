Вторник, 28 Март, 06:39

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 61,96
Brent
$ 51,5
3°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Игоря Савинцева Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017
Новости

Потепление до +12 градусов прогнозируют в Алтайском крае 28 марта

, ИА "Амител"
Осадков в этот день на территории региона не ожидается

Фото: gazeta19.ru

Воздух в Алтайском крае во вторник, 28 марта, местами прогреется до +12 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Осадков в этот день на территории края не ожидается. Утром местами возможен туман, на дорогах гололедица. Дневные температуры в регионе составят +2...+7 градусов, местами +7…+12 градусов.

Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле также без осадков, в утренние часы возможен туман, на дорогах местами гололедица. В дневное время в краевой столице будет +5...+7 градусов. Ветер до десяти метров в секунду.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
06:26
Директор по персоналу "Леруа Мерлен": "Сибирь очень привлекательна для нас" 0
06:01
Свободного времени нет: один день с председателем АКЗС Романенко от Amic.ru 0
05:04
Потепление до +12 градусов прогнозируют в Алтайском крае 28 марта 0
04:11
Замена водительских прав в России: что изменилось? 0
02:05
Житель Азербайджана подал в суд на гостей, не пришедших на его свадьбу 0
01:06
Джек Воробей появляется в новом трейлере пятых "Пиратов Карибского моря" 0
00:03
Гробницу с 500-летними мумиями нашли на стройке в Китае 0
23:05
Россиянам может не хватить места на курортах Кипра и Греции этим летом 0
22:07
Школьники на Украине не будут читать Достоевского и Толстого 0
21:04
Дочь Роберта Рождественского подарила Карлину свою последнюю книгу 0
20:02
Студенты Барнаула вышли на первый весенний субботник. Фото 0
19:49
Иркутский губернатор Левченко подаст в суд из-за сообщений о своей смерти 0
19:24
Песков объяснил, почему подростки могли прийти на акции против коррупции 2
19:08
Коротко о главном: платные парковки в Барнауле, растущие доходы и паводок
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 марта
18:50
Боевой танк провалился под лед в Швеции 1
18:37
Зима вернулась: алтайские водители делятся фото с заснеженных трасс 0
18:26
Пассажирский автобус с людьми в Барнауле застрял в яме около кладбища 0
18:04
Одиннадцатиклассники начнут изучать предмет "Современная Россия" 0
17:50
Любителю граффити дали 10 лет за нанесение смертельной раны барнаульцу 2
17:36
Театральные тайны в фокусе Amic.ru: рассказываем, как живет закулисье драмы 6
17:27
Более 1300 домов рискуют попасть в зону подтопления в алтайском наукограде 1
17:14
Турция готова принимать российских туристов по внутренним паспортам 0
17:05
Встреча Порошенко и Трампа состоится после согласования повестки дня 0
16:51
Три десятка нетрезвых водителей поймали в Барнауле за два дня 1
16:40
Компания "ГАЗ" спустя девять лет анонсировала начало производства "Волги" 4
16:32
Как барнаульцам провести время и куда сходить с 27 по 31 марта? 0
16:27
Лавины сошли на дороги в двух районах Горного Алтая. Фото 0
16:13
Балкон жилого дома начал разрушаться в центре Барнаула — очевидцы. Фото 0
16:04
Следствие предъявило "ангарскому маньяку" обвинение еще в 60 убийствах 4
15:52
Наводнения уничтожат дома пяти миллионов европейцев к концу века – ученые 1
15:34
Глава Минэнерго назвал Арктику стратегическим потенциалом России 0
15:25
Самолет сборной Казахстана по футболу экстренно сел в Ереване из-за поломки 0
15:14
Перевод часов: как жители Алтайского края оценивают летнее время год спустя 26
15:05
Праздник "Цветение маральника" отметят в Алтайском крае 29 апреля 0
14:52
Жителя Алтайского края ждет суд за смертельное избиение своей матери 0
14:33
Мошенница под предлогом снятия порчи украла у рубцовчанки золотые украшения 1
14:21
Весенний шторм: когда ненастная погода накроет Алтайский край? 2
14:13
EBU пытается решить вопрос допуска России на "Евровидение-2017" 5
14:02
Среднедушевые доходы в Алтайском крае растут быстрее, чем в целом по России 63
13:50
Провал на улице Антона Петрова в Барнауле начали устранять. Фото 0
13:35
Пассажирский транспорт будет ходить в ночь на Пасху в Барнауле 0
13:24
Ангела Меркель лично пригласила Иванку Трамп на саммит "женской двадцатки" 6
13:13
Медведев изменил порядок замены и выдачи водительских удостоверений 6
13:04
Петр Порошенко приказал продать крейсер "Украина" 8
12:51
Ограничения для начинающих водителей ввели в России 4
12:42
Горячие блюда без масла, которые стоит приготовить в пост 3
12:34
Ветераны завода из Бийска устроили фурор на игре Лиги "КВН-Алтай" 2
12:22
Жителей Алтайского края предупреждают о начале клещевого сезона 0
12:14
Стоп-кадр. Первый дождь в Барнауле 7
12:04
Все семь ледовых переправ закрыли в Алтайском крае 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.