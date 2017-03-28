Команда Алтайского края достойно представила регион на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА), который проходил в городе Омске с 24 по 26 марта.

"Спасибо моей команде, моим тренерам, нашим основателям и идейным вдохновителям – Александру Локтеву и Евгению Шевченко! Очень рад своему вкладу в хорошее выступление команды и готов достойно представлять Алтайский край на соревнованиях высшего уровня", – поделился своими впечатлениями Дмитрий Бабкин, сумевший занять второе место на чемпионате.

В составе сборной из семи человек спортсмены клуба Top Team Siberia смогли дойти до пьедестала почёта, показав мужественные, профессиональные и красивые бои.



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