Фото: antiquebooks.ru

Романы знаменитых русских писателей Федора Достоевского и Льва Толстого исчезнут из школьной программы украинских школьников 5-9 классов. Об этом пишет РИА Новости.

Вместо русской классики украинские дети будут изучать современных авторов. Так, в программу по литературе пятого класса вошло произведение "Чарли и шоколадная фабрика". В седьмом классе на Украине дети будут читать сказку "Бродячий замок Хоула" Дианы Джонс, а в девятом — изучать "Убить пересмешника" Харпер Ли и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Бредбери.

Любопытно, что нововведение пришлось по вкусу некоторым родителям. Они считают, что современные книги смогут привить любовь к чтению.

А другие родители опасаются того, что у детей из-за современных книг разовьется плохой литературный вкус.

