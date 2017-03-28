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Дом с бильярдом и дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 11 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Дом площадью 210 квадратных метров расположен в поселке Спутник

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 210 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 11 миллионов рублей.

Как сказано в сообщении на сайте Avito.ru, жилье находится на участке 13 соток.

В доме имеется три спальни, два санузла, выполнен хороший дизайнерский ремонт, установлена новая импортная мебель.

"В подвале бильярд, теплый пол. Водяное отопление на природном газе. Два гаража, вмещают по два легковых автомобиля. Один гараж отапливаемый", – отмечает автор объявления.

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Также на участке имеется второй дом площадью 60 квадратных метров, пригодный для круглогодичного проживания.

Собственник не исключает вариант обмена своего дома на квартиру с доплатой, а также готов поторговаться.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2017 08:08
- гость -

Грустно, когда денег много, а в голове кроме родительского домика в деревне нет других идей. Тогда получаются вот такие "коттеджи".

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