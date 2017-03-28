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Рабочие на стройке в центральном Китае нашли мумии двух человек – мужчины и женщины, которым около 500 лет, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Старинную находку обнаружили в провинции Хенань. Мумии принадлежат эпохе династии Мин. Возможно, это потомки видного деятеля, работавшего при дворе. Любопытно, что на них хорошо сохранилась одежда, виден даже узор ткани.

Также рабочие нашли два гроба. Местные СМИ писали, что при останках тел были драгоценности, но их украли. Однако чиновники опровергли эту информацию.