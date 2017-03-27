Фото: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус № 75 застрял на улице Власихинской около кладбища в Барнауле вечером в понедельник, 27 марта, сообщают местные жители в паблике Barnaul 22.

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"Около Власихинского кладбища застрял автобус №75, люди не могут выйти из-за лужи глубиной полметра", – говорится в сообщении.

Между тем ранее ИА "Амител" писало о плохом состоянии дороги на этой улице. Ситуация ухудшилась после того, как растаял снег. Большие ямы на этой улице сейчас находятся под лужами, поэтому водителям трудно объезжать ухабы.