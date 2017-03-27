Фото: vk.com/barneos22

Водители в Алтайском крае предупреждают о сильном гололеде, который сейчас образовался на многих трассах.

"Трасса Чарышское – Усть-Калманка, местами видимость нулевая, трасса покрыта льдом, очень скользко!" – пишет местный житель в паблике Barnaul 22.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , на этой неделе синоптики два раза будут объявлять штормовое предупреждение. Первое – в четверг, 31 марта. В этот день прогнозируют штормовую погоду – дождь, временами сильный, порывистый ветер до 23-28 метров в секунду. Вечером в пятницу дождь сменится мокрым снегом.

Второй раз штормпрогноз, возможно, объявят на следующих выходных. В эти дни ожидаются осадки в виде дождя, снега, мокрого снега, а также порывистый ветер.