Фото: star-magazine.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подросткам, пришедшим на несанкционированный митинг в Москве, обещали за это деньги. Об этом пишет РИА Новости.
"Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены", — сказал Дмитрий Песков.
В воскресенье, 26 марта, в Москве прошел несогласованный митинг, на который собралось около 7-8 тысяч человек.
Правоохранители задержали около 600 митингующих, в том числе и Алексея Навального. В понедельник, 27 марта, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".
Комментарии
Что значит - органы правопорядка посчитают необходимым! Или заранее страхуется от необоснованного заявления. А подростков видели на видео - с кроссовками, уточками и т.п. атрибутами. Послушать Пескова так у граждан страны нет никаких прав на протест. И тщательно замалчивается рассмотрение материалов Навального, хотя даже коммунисты пообещали парламентское расследование, которое очевидно сами и сольют...