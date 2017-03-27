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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подросткам, пришедшим на несанкционированный митинг в Москве, обещали за это деньги. Об этом пишет РИА Новости.

"Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены", — сказал Дмитрий Песков.

В воскресенье, 26 марта, в Москве прошел несогласованный митинг, на который собралось около 7-8 тысяч человек.

Правоохранители задержали около 600 митингующих, в том числе и Алексея Навального. В понедельник, 27 марта, Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".