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Ложное сообщение о смерти губернатора Иркутской области Сергея Левченко было распространено вечером 27 марта некоторыми СМИ.

Как сообщает РБК, сам глава Приангарья теперь намерен подать в суд на авторов такого сообщения. Информацию о кончине Сергея Левченко опровергала руководитель пресс-службы правительства региона Ирина Алашкевич.

"Сергей Георгиевич жив-здоров", — подчеркнула госпожа Алашкевич, назвав неправдивое сообщение "провокацией". "Мы будем сейчас искать источник, будем иски в суд подавать", — также отметила представитель региональных властей.

Сергей Георгиевич Левченко родился 2 ноября 1953 года в Новосибирске. Высшее образование получил в Новосибирском инженерно-строительном институте. В 1993 году окончил Академию государственной службы при президенте РФ. По окончании первого вуза работал мастером, прорабом, начальником участка Красноярского управления "Стальконструкция" Минмонтажспецстроя СССР. С 1982 по 1987 год был начальником Ангарского управления "Стальконструкция". С 1987 года Левченко стал председателем Юго-Западного райисполкома Ангарска. Затем трудился в Ангарском горкоме КПСС. С 1993 года является первым секретарем Иркутского обкома КПРФ, с апреля 1997 года – член ЦК КПРФ. Член Президиума ЦК. С 1992 по 1999 год был гендиректором строительно-монтажного управления "Стальконструкция". Избирался в районный и городской советы народных депутатов. В 1994-1996 годах – депутат иркутского заксобрания. Депутат Государственной думы третьего, пятого и шестого созывов. В 1997 году Сергей Левченко баллотировался на пост губернатора Иркутской области, но проиграл Борису Говорину. В 2001 году во второй раз попытался стать губернатором Приангарья, но в двух турах проиграл все тому же Борису Говорину. Избраться на пост губернатора Иркутской области он сумел с третьего раза – осенью 2015 года, одолев во втором туре Сергея Ерощенко.