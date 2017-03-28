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Новый порядок записи ребенка в детский сад начал действовать с 20 марта в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что с этого момента встать в электронную очередь через автоматизированную информационную систему можно лишь имея подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Такой способ подачи заявления подтверждает подлинность обращения от лица родителя либо законного представителя ребенка и дает возможность не допустить дублирования сведений в системе электронной очереди в детские сады.

Для того чтобы подтвердить свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), гражданам необходимо следующее:

Зарегистрироваться на портале Госуслуг;

Заполнить личные данные и дождаться их автоматической проверки;

Подтвердить личность одним из доступных способов, то есть: обратиться в Центры обслуживания пользователей (МФЦ), получить код подтверждения личности по почте или воспользоваться усиленной квалифицированной электронной подписью или Универсальной электронной картой (УЭК).

Подать заявление без регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) возможно в случае личного обращения родителей в муниципальный орган управления образованием.

Просмотреть заявления, поданные через публичный портал информационной системы электронной очереди или при личном обращении родителей в муниципальный орган управления образованием, можно без авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации.