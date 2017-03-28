В Азербайджане мужчина пожал в суд на гостей, которые не пришли на его свадьбу. Как пишет Лента.ру, об этом сообщил адвокат Вугар Сафарли.

Мужчина подал иск против 15 человек. Общая сумма иска — 1,5 тысячи манатов (почти 50 тысяч рублей). Свое решение истец аргументировал тем, что ему пришлось оплачивать места и блюда, рассчитанные на не пришедших. Дело в том, что в Азербайджане принято, что гости сами оплачивают за себя счет.

Пострадавший заявил, что он всегда ходил на все свадьбы и оплачивал за себя, даже если для этого ему пришлось влезать в долги.

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Впрочем суд отказал мужчине в рассмотрении дела. По мнению суда, свадьба — это традиция,которая не регулируется законом. И приходить или не приходить на садьбу даже близкого друга — это добровольное дело.