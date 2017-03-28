В Алтайском крае этой весной ожидают сложный паводок. По сообщению МЧС, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173. В зону возможного подтопления во время прохождения паводкоопасного периода попадает 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. Объекты экономики, участки железной дороги, участки газопроводов, склады ядохимикатов в зону подтопления не попадают.

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ИА "Амител" подготовило карту районов, которым грозит подтопление. Чтобы увеличить, нажмите на картинку.