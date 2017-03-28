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Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram выложил видеоответ на недавний доклад НАТО. В ролике также снялись юморист из Comedy club Дмитрий Грачев и Михаил Галустян.
Напомним, недавно НАТО опубликовало доклад, в котором назвало КВН "политическим инструментом Кремля". Заказчиком доклада выступило Министерство обороны Латвии. Специалисты, принимавшие участие в исследованиях, изучили выступления команды КВН "Парапапарам", а также ознакомились с записями.
Комментарии
Мне нравилось творчество Галустяна в КВН и Нашей раше. И вот до чего он докатился. До придворного шута, только без права на правду, какое бывало у шутов просвещённых монархов.
А где же Басков и торт?
Молодцы! Смешно и задорно,так держать! Натовцы-трепещите!
НАТО дрожит.. Интересно, а там знают этих клоунов?
клоуны что с них взять... жалование платится — гармонь играет...
Новость читать до конца не судьба? Мож,читать в школе не доучили!не?
шутовство придворное
Напомним, недавно НАТО опубликовало доклад, в котором назвало КВН "политическим инструментом Кремля". Заказчиком доклада выступило Министерство обороны Латвии.
Латвия! это вам не хухры-мухры.
Зато денег много и возможностей ... Все ради этого.
А Галустян уже официально там шутом работает? С записью в трудовой?
Галустян огорчил. Якшается с убийцей русских солдат...
эй, обсиральщики, характер попридержите. вы в курсе про доклад НАТО? там, например, КВН и Вечерний Ургант названы гибридными способами ведения Россией войны против Запада. вы понимаете насколько там упоротые люди подобные доклады пишут? и вот когда на подобный бред отвечают шутками, вы это называете клоунадой? а что тогда есть этот доклад? бред параноиков?
ибо НАТО, ибо НАТО, ибо НАТОвцы они)
Anarchy 28 марта 2017 г. 10:10 пруфом можешь подтвердить?
Подтвердить то, что сам кадыров говорил? Про 16 лет и про 1-но солдата? Или память отшибло? Или ты просто ватный баклан- путинолиз?
Anarchy 28 марта 2017 г. 10:14 пруф, говорю, дай на слова Рамзана. в ваших кругах это типа теоремы, не требующей доказательств. а я хочу увидеть доказательства.
Мда.. До Петросяна им еще далеко!