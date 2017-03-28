Фото: скриншот страницы

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram выложил видеоответ на недавний доклад НАТО. В ролике также снялись юморист из Comedy club Дмитрий Грачев и Михаил Галустян.

Напомним, недавно НАТО опубликовало доклад, в котором назвало КВН "политическим инструментом Кремля". Заказчиком доклада выступило Министерство обороны Латвии. Специалисты, принимавшие участие в исследованиях, изучили выступления команды КВН "Парапапарам", а также ознакомились с записями.