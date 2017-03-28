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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, призванный установить единый подход к системе патриотического воспитания во всех регионах России, пишет ТАСС.

Это делается для того, чтобы во всех российских регионах были общие цели и методы патриотического воспитания. Сейчас в регионах местные власти сами определяют, каким образом привить подрастающему поколению патриотическое и военно-патриотическое воспитание.

"Мы с коллегами-депутатами подготовили проект федерального закона, который должен установить единообразие в системе патриотического воспитания на всей территории Российской Федерации", – сказал заместитель председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.