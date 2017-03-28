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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, призванный установить единый подход к системе патриотического воспитания во всех регионах России, пишет ТАСС.
Это делается для того, чтобы во всех российских регионах были общие цели и методы патриотического воспитания. Сейчас в регионах местные власти сами определяют, каким образом привить подрастающему поколению патриотическое и военно-патриотическое воспитание.
"Мы с коллегами-депутатами подготовили проект федерального закона, который должен установить единообразие в системе патриотического воспитания на всей территории Российской Федерации", – сказал заместитель председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Комментарии
"Военный патриотизм"? Опять путают любовь к власти с любовью к Родине?
Задачей данной инициативы является разработка общих принципов и задач патриотического воспитания, а также его унификация на всей территории России. По словам Выборного, на данный момент проблема заключается в том, многие регионы России используют собственные подходы в патриотическом воспитании. Новый закон должен будет стандартизировать этот процесс.
они все равно НИЧЕГО НЕ ДОВЕДУТ ДО КОНЦА, можно не беспокоиться. Они еще ни разу ничего не довели до конца что задумали.
о каком патриотизме в принципе может говорить человек который ездит на иномрке/семья за бугром/отдыхает за бугром/ потребляет импортные товары
сказал заместитель председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный
Ой, спецы в области противодействия коррупции как-то часто стали арестовываться. Молчал бы, накаркает.
Батюююшки свет ты мой, чо коится -та! Госдура -сборище представителей древнейшей профессии, не имеющие клейма только на гландах, задумалась... о святом! Опоцреатизьме. Таки да. У них получится. Ага. Всенепременно.
Бред. Имитация бурной никчёмной деятельности.
ага, ты заяц, я волк - но все мы патриоты леса