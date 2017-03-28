Фото: medialeaks.ru
Глава Екатеринбургской епархии РПЦ епископ Евгений прокомментировал недавний случай, когда дети в Среднеуральском женском монастыре стали случайными свидетелями обряда экзорцизма. Об этом пишет портал medialeaks.ru.
По словам священника, детей нужно предупреждать о том, что в душе человека могут поселиться демоны и бесы. Он также планирует провести беседу на эту тему с родителями и педагогами.
"Примеры одержимости людей злыми духами и возможность их изгнания приведены ещё в Евангелии. Иисус Христос неоднократно изгонял нечистую силу, овладевавшую людьми, и возвращал человека к нормальной жизни. По сей день такая власть и сила действия против нечистой силы сохраняется в Православии", – сказал епископ Евгений.
Также представитель РПЦ рассказал о том, как дети стали невольными свидетелями экзорцизма. Оказалось, что, когда дети зашли в монастырь, кто-то забыл выключить аудиотрансляцию, поэтому они услышали звуки обряда.
Также епископ рассказал, что детей и родителей должны пугать реальные демоны, которые каждый день являются к нам с экранов телевизоров.
Комментарии
какой экзорцизм может быть в церкви?
28.03.2017 09:21 - гость - Тсссссссс, Тихо, аккуратнее с коментами, а то сейчас оскорбление чувств верующих припаяют
не припаяют. меня тоже возмутили панки в церкви. не путайте
а вообще источник бы проверить на фэйковость
надо отобрать у него нехорошую траву
Новость, конечно, важная. На АМИКе, не иначе, как богомолец завёлся?
Также епископ рассказал, что детей и родителей должны пугать реальные демоны, которые каждый день являются к нам с экранов телевизоров
Правильно, а то религиозных каналов развелось, да и жирные священники на экранах тв и не на экранах как-то не похожи на служителей божьих, отдающих последнюю еду голодным.
кто-то забыл выключить аудиотрансляцию ???
они оптом изгоняли бесов?
детей нужно предупреждать о димОнах
ГЫ, это он про себя что ли?
Путина с Медведевым кажНый день на экране вижу... походу демоны...
Детей нужно предупреждать о неадекватах в рясах, вот где главная угроза
очередное проявление неадекватности РПЦ. церковь, разумеется, может иметь своё мнение по любому поводу, но у нас светское государство, и мнение церкви - факультативное, среди прочих других мнений. лично я не считаю обязательным рассказывать детям о демонах.
Насколько знаю, экзорцизм проводится при помощи матерных слов, ибо нечистая сила не любит такой лексикон
Filin зарегистрированный 28 марта 2017 И еще при вздохах и криках: Ja-ja! Das ist Fantastisch!