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Врачи Перинатального центра Алтайского края помогли появиться на свет малышу при внематочной беременности его матери. То есть ребенок рос и развивался не в матке, а в брюшной полости. Таких сложных операций во всем мире насчитывают не больше десяти. Об этом сообщили журналисты программы " Наши новости ".

Руководил операцией заместитель главного врача по лечебной работе Перинатального центра Алтайского края Владимир Боровков. В старом барнаульском перинатальном центре он работает больше 25 лет. Но эту операцию запомнит надолго. Вместе с ним роды принимали еще девять человек.

"Оплодотворение, по всей видимости, произошло обычным путем, но прикрепление яйцеклетки было не в типичном месте, и поэтому плод развивался за пределами матки", – сказал врач.

Роженица раньше жила в Донбассе, теперь перебралась в Барнаул. Всю беременность она медикам не показывалась. О том, что беременность внематочная, узнала, когда пришла к врачу на 41-й неделе беременности. Врачи серьезно рисковали – при таких патологиях велика вероятность сильного кровотечения. К счастью, все прошло успешно.